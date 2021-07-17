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Замість того, щоб реформувати УЗ влада підвищує тарифи на перевезення, - нардеп

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Київ, Субота 17 липня 2021 15:47
Замість того, щоб реформувати УЗ влада підвищує тарифи на перевезення, - нардеп Фото: влада підвищує тарифи УЗ на перевезення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Звіт за 6 місяців роботи ТСК, яка розслідує зловживання і корупцію на "Укрзалізниці" - здебільшого правильний і корисний документ, який відображає реальний стан справ на підприємстві. За виключенням підняття тарифів на перевезення.

Про це заявив член ТСК по "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв.

"Я глибоко переконаний, що підняття тарифів у підсумку обернеться катастрофою для залізниці. Це не вирішення проблеми, це жорсткий удар по кишенях українців і українського бізнесу, який сьогодні й так переживає скрутні часи через коронавірус та карантинні обмеження", - заявив нардеп.

Водночас Костянтин Бондарєв наголосив на необхідності розроблення чіткого послідовного плану дій по розвитку компанії та виведенню її з глибокої кризи. Втім, на переконання політика на це не вистачає політичної волі ані у менеджменту компанії, ані у представників влади та профільного міністерства.

“Необхідний час і воля для того, щоб зайнятися реструктуризацією боргів, щоб повністю змінити систему закупівель і зробити її прозорою, щоб провести аудит вартості і якості послуг, які надаються населенню і бізнесу. Для цього всього потрібен час, довіра і політична воля, і цього всього на сьогоднішній день, на жаль, немає у представників влади”, - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планує підвищення тарифів на залізничні перевезення. Позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать - на 30% і 15% відповідно.

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Укрзалізниця тарифи
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