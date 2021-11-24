Точность прогнозов погоды в Украине превысит 90%. Кабмин одобрил план до 2030 года
Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года. Точность прогнозов планируется повысить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, планируется:
- достижение 92% подтверждаемости прогнозов погоды на одни - трое суток;
- увеличение заблаговременности до шести суток среднесрочных прогнозов погоды с подтверждаемостью 70%;
- достижения 90% подтверждаемости штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях с заблаговременностью более 12 часов;
- достижения 97% предупреждаемости об опасных гидрометеорологических явлениях и 98% о стихийных гидрометеорологических явлениях с заблаговременностью более 12 часов;
- достижение 92% подтверждаемости долгосрочных и 96% краткосрочных гидрологических прогнозов по водным объектам суши;
- достижение 85%подтверждаемости долгосрочных прогнозов притока воды в водохранилища;
- достижение 93% подтверждаемости агрометеорологических прогнозов;
- достижение 94% подтверждаемости прогнозов погоды по аэродромам с заблаговременностью 9 и 24 часа;
- увеличение заблаговременности до 18 часов предупреждений об опасных и стихийных морских гидрометеорологических явлениях;
- достижение 80% предупреждений (прогнозов) о сходе снежных лавин путем проведения авиаразведок и экспедиционных обследований.