UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Точно в ціль". Міноборони РФ цинічно хизується ударами по Україні. В ОП відповіли

Фото: керівник ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В російському Міноборони цинічно радіють ракетним ударам по Україні. В Офісі президента на це відповіли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака і Міноборони РФ.

"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", - написав Єрмак.

Зазначимо, що перед цим Міністерство оборони Росії опублікувало зображення пуску ракети із підписом "Точно в ціль".

Фото: Міноборони РФ цинічно хизується ударами по Україні (скрін)

Примітно, що на фото зображено пуск ракети "Іскандер-К". Її, як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ складно виявити.

Саме цю ракету росіяни використали під час обстрілу Миколаєва, де під ударом опинилися житлові будинки, внаслідок чого 23 людей поранені, а одна загинула.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Ворог вдарив по багатоповерхівці в Умані, знищивши цілий під'їзд, кількість жертв продовжує рости.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївУманьАндрій Єрмакракетиракетный удар