Точно не січень. Синоптик дала прогноз на перший день нового року

Неділя, 1 січня, перший день нового 2023 року, буде схожим більше на ранню весну, ніж на січень. Про зиму нагадуватиме лише вітер, який, як для весни, буде дуже поривчастим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Протягом дня +7...+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5...+9 градусів", - розповіла вона.
За словами синоптика, опадів 1 січня не очікується. Хоча про грудень за вікном буде нагадувати поривчастий вітер.
"Вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів", - додала Діденко.
Як повідомлялось, попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.
При цьому за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.