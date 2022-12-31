Точно не січень. Синоптик дала прогноз на перший день нового року

Неділя, 1 січня, перший день нового 2023 року, буде схожим більше на ранню весну, ніж на січень. Про зиму нагадуватиме лише вітер, який, як для весни, буде дуже поривчастим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня +7...+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5...+9 градусів", - розповіла вона. За словами синоптика, опадів 1 січня не очікується. Хоча про грудень за вікном буде нагадувати поривчастий вітер. "Вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів", - додала Діденко.