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Точно не січень. Синоптик дала прогноз на перший день нового року

Фото: синоптик дала прогноз на перший день нового року (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Неділя, 1 січня, перший день нового 2023 року, буде схожим більше на ранню весну, ніж на січень. Про зиму нагадуватиме лише вітер, який, як для весни, буде дуже поривчастим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня +7...+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжіше - у східній частині, але також без морозу, вдень +5...+9 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, опадів 1 січня не очікується. Хоча про грудень за вікном буде нагадувати поривчастий вітер.

"Вітер буде рвучким, ранньовесняним, часом до сильних поривів", - додала Діденко.

Як повідомлялось, попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.

При цьому за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.

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