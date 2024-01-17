На тлі візиту Зеленського в Давос. Пов'язані з Росією хакери атакували Швейцарію
Пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.
За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.
"Відповідальність за атаку знову взяло на себе хакерське угруповання NoName, яке раніше атакувало Федеральну адміністрацію в червні 2023 року. Проросійське угруповання назвало причиною DDoS-атаки участь президента України Зеленського в щорічній зустрічі ВЕФ у Давосі", - уточнили в уряді.
У відомстві додали, що подібні атаки хакерів очікувалися напередодні візиту лідерів низки країн на ВЕФ в Давос.
Зеленський у Давосі
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.
Зокрема, він виступив з промовою у ході заходу. Глава держави назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовження конфліктів у світі.
З головними заявами Зеленського під час виступу можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.
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