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На тлі повстання банд. Прем'єр Гаїті подав у відставку

Фото: виконуючий обов'язки прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі (flickr.com/pahowho)
Автор: Валерія Поліщук

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі піде у відставку, тільки-но призначать перехідну раду і тимчасову заміну, яка очолювала країну після вбивства 2021 року її останнього президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За правління Генрі озброєні банди значно збільшили своє багатство, вплив і територію, що змусило його наприкінці лютого вирушити до Кенії, щоб заручитися її підтримкою місії безпеки за підтримки ООН для допомоги поліції.

Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і Генрі опинився на американській території Пуерто-Ріко, а регіональні лідери закликали до якнайшвидшої зміни влади.

"Уряд, який я очолюю, піде у відставку відразу після створення (перехідної) ради. Я хочу подякувати гаїтянському народу за надану мені можливість. Я прошу всіх гаїтян зберігати спокій і робити все можливе, щоб мир і стабільність повернулися якомога швидше", - заявив Генрі. 

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Генрі може залишатися в Пуерто-Ріко або подорожувати в інші країни, але для того, щоб він міг спокійно повернутися додому, необхідно, щоб безпека на Гаїті покращилася. Він сказав, що рішення про відставку було ухвалено в п'ятницю, 8 березня. 

Передісторія

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

За даними ЗМІ, банди контролюють на Гаїті більшу частину столиці, а також транспортні сполучення в решті частини країни. 4 березня в країні оголосили надзвичайний стан і запровадили нічну комендантську годину в столиці після того, як банди захопили дві в'язниці та звільнили приблизно 4000 ув'язнених, зокрема й причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моїса 2021 року.

Вже 9 березня банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці, будівлю МВС та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападників.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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