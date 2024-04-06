ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На тлі мільярдного позову ЄС. Apple змінить правила оплати сервісів потокової музики

Субота 06 квітня 2024 07:45
UA EN RU
На тлі мільярдного позову ЄС. Apple змінить правила оплати сервісів потокової музики Фото: Apple змінить правила оплати сервісів потокової музики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple оголосила про вжиття низки заходів, які дозволять сервісам передачі потокової музики повідомляти своїх користувачів про різні варіанти оплати за межами App Store. Раніше оплачувати послуги можна було тільки через фірмовий додаток Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що нові правила діятимуть виключно у Європейській економічній зоні. Це повідомлення американський цифровий гігант зробив через кілька тижнів після того, як його оштрафували ЄС на 1,84 млрд євро за перешкоджання конкуренції при виборі способів оплати сервісів потокового мовлення музики.

Європейська комісія заявила в березні, що обмеження Apple є несправедливими торговими умовами і що їй "слід припинити таку поведінку". Вона звинуватила Apple у тому, що компанія не дозволяє Spotify та іншим особам інформувати користувачів про способи оплати за межами App Store.

У відповідь на це Apple заявили, що дозволять розробникам додатків потокової передачі музики пропонувати користувачам надавати свою адресу електронної пошти для надсилання їм посилання на веб-сайт розробника для покупки цифрового музичного контенту або послуг, а також інформувати їх про те, де і як можна купувати товари.

Судові суперечки та штрафи Apple

Раніше повідомлялося, що 4 березня Європейський Союз оштрафував Apple на 2 млрд доларів за порушення законів про конкуренцію. Це сталося після скарги стрімінгового сервісу Spotify.

Також 21 березня Міністерство юстиції США подало до суду на Apple за звинуваченням у порушенні антимонопольного законодавства через блокування для конкурентів доступу до апаратних та програмних функцій iPhone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Євросоюз Сполучені Штати Америки
NEWS
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС