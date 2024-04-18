На тлі голосування по Україні. Від Джонсона вимагають ускладнити процес відставки спікера, - CNN

За інформацією видання, останні кілька днів республіканці в приватному порядку закликали спікера Палати представників Майка Джонсона внести до чотирьох законопроектів про зовнішню допомогу заходи, які б ускладнили "пропозицію про звільнення крісла" (процедура відставки спікера Палати представників).

CNN уточнює, що поки що неясно, чи піде на такий крок Джонсон, але він уже розглядає пропозицію республіканців.

Зараз будь-який член Палати представників може ініціювати відставку спікера - це частина угоди, яку уклав колишній спікер Палати Кевін Маккарті, щоб отримати посаду минулого року.

Ультраправі республіканці проти

Як пишуть журналісти, сьогодні, 18 квітня, ультраправі республіканці вимагали, щоб Джонсон дав гарантії, що він не змінюватиме правил процедури відставки спікера, але він не погодився.

﻿"Ми повідомили його, що будь-яка спроба змінити поріг прийняття рішення про відставку, швидше за все, призведе до відставки", - сказав республіканець Метт Гетц.

У свою чергу скандальна ультраправа законодавиця Марджорі Тейлор Грін закликала Джонсона виступити перед республіканською фракцією та розповісти про свої наміри щодо процедури відставки спікера.

Зазначимо, що ультраправі республіканці здебільшого не підтримують Джонсона. Зокрема, вони критикують його за законопроект про допомогу Україні та виступають проти будь-яких постачань зброї чи передачі грошей нашій країні.

Думка демократів

Як пише CNN, демократи розходяться у своїх оцінках щодо цього питання. Частина стверджує, що партія має подолати запеклу упередженість, щоб передати критично важливу допомогу Україні. При цьому інша частина впевнена, що республіканці мають прийняти свої власні правила у питанні відставки спікера.