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ТКГ соберется на очередное заседание по Донбассу: что рассмотрят

Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе соберется на очередное заседание 15-16 декабря. Одной из тем переговоров станет подготовка обмена пленными.

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Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что украинская делегация предлагает следующую повестку дня:

  • освобождение удерживаемых лиц
  • разблокировка российской стороной работы КПВВ
  • финализация договоренности о 19 участках разминирования
  • финализация договоренности о 4 новых участках разведения
  • обеспечение свободного доступа миссии ОБСЕ ко всей территории Украины
  • доступ международных гуманитарных организаций к пленным

Также сообщается, что 15 декабря пройдут видеоконференции подгрупп, а 16 - общее заседание ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что главу украинской делегации Леонида Кравчука вызывают на комитет Рады по вопросам организации государственной власти после его заявления о выборах в ОРДЛО. В частности, по его словам, Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести такие выборы 31 марта 2021 года.

Кроме того, ожидается, что Рада завтра продлит действие закона об особом статусе Донбасса еще на год. Данный закон является одним из условий минского процесса мирного урегулирования конфликта.

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