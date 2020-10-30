ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ТКГ продовжить консультації щодо Донбасу 10 листопада

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 20:24
ТКГ продовжить консультації щодо Донбасу 10 листопада
Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В ході відеоконференції сторони домовилися продовжити консультації щодо ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановано на 10 листопада цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько опівночі п'ятниці ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військовослужбовців загинули. Крім того, 29 жовтня проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Після цього Україна скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

На засіданні ТКГ домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Також сторони обговорили заходи для запобігання подальших випадків порушення перемир'я.

У той же час в Офісі президента України заявили, що перемир'я на Донеччині триває вже майже 100 днів, попри ворожі провокації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Контактная групаДонбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся