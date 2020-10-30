ТКГ продовжить консультації щодо Донбасу 10 листопада

Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (УНІАН)

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В ході відеоконференції сторони домовилися продовжити консультації щодо ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановано на 10 листопада цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько опівночі п'ятниці ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військовослужбовців загинули. Крім того, 29 жовтня проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Після цього Україна скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

На засіданні ТКГ домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Також сторони обговорили заходи для запобігання подальших випадків порушення перемир'я.

У той же час в Офісі президента України заявили, що перемир'я на Донеччині триває вже майже 100 днів, попри ворожі провокації.