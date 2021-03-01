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В ТКГ объяснили, зачем на оккупированном Донбасе заговорили о новом "референдуме"

Автор: Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нет оснований доверять слухам о возможном "референдуме". Так россияне пытаются сменить повестку под себя.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина".

Также представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что "референдум" могут провести для легализации выборов в российскую Госдуму на оккупированной территории Донбасса, чтобы показать массовость.

"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся", - отметил он.

По словам Гармаша, Украина понимает, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины.

Ранее Гармаш заявил, что "паспортизация" превращает ОРДЛО в поле для фальсификаций российских выборов.

Напомним, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму это число превышает 2 миллиона.

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Новости Украины референдумДонбасс
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