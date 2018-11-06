ТКЭ Николаевской области, которые не получат номинацию от "Нафтогаза", останутся без газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" назначен единственным поставщиком газа для ТКЭ

В Николаевской области насчитывается 45 предприятий, которые потребляют газ для отопления. По состоянию на 1 ноября номинацию на газ от НАК "Нафтогаз Украины" получил лишь семь предприятий ТКЭ, в том числе ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". А еще десять, которые имели номинацию только на октябрь и уже начали использовать газ для отопления, ПАО "Николаевгаз" было вынуждено отключить от газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

Сейчас НАК "Нафтогаз Украины" назначен единственным поставщиком газа для ТКЭ. Согласно действующему законодательству, именно "Нафтогаз" должен заводить номинацию на таких потребителей. В случае отсутствия номинаций, "Николаевгаз" вынужден отключать такие объекты от газоснабжения.

Поэтому, если "Нафтогаз" предоставит соответствующее поручение на отключение котельных ТКЭ, "Николаевгаз" будет вынужден выполнить это требование. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к значительным материальным убыткам этих предприятий.

Сейчас, в начале ноября, "Николаевгаз" находится в процессе подключения котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", которое получило от "Нафтогаза" номинацию на первую декаду ноября.

"По состоянию на 5 ноября мы уже запустили 91 котельную ОКП "Николаевоблтеплоенэрго". Также номинацию уже получило ЧАО "Николаевская ТЭЦ". И сегодня, 6 ноября, планируется его подключение", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

Кроме того, с 1 декабря 2018 года "Нафтогаз" получил право инициировать и давать соответствующие поручения на отключение любых предприятий ТКЭ по причинам задолженности за потребленный газ, даже если на улице температура будет достигать -30С. И только он должен определять, кому из тепловиков включать газ, а кому нет.

Как сообщают в пресс-службе, вопрос подтверждения предприятиями ТКЭ полученных от "Нафтогаза" номинаций в настоящее время является крайне актуальным на фоне социального манипулирования объемами газа со стороны НАК в предыдущие отопительные периоды. Ведь на протяжении прошлых лет НАК частично избегал оформлять продажу газа для нужд населения для предприятий ТКЭ.

Сейчас проблема небалансов решается в основном через Верховный Суд, который признает подобные манипуляции с газом для нужд населения незаконными. Но пока позиция "Нафтогаза" остается неизменной, "Николаевгаз" вынуждено обезопасить себя от этого искусственного навязывания долгов и отключать предприятия ТКЭ от газоснабжения при отсутствии подтвержденных НАКом номинаций.