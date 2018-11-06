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ТКЕ Миколаївської області, які не отримають номінацію від "Нафтогазу", залишаться без газу

Новини » Енергетика    06.11.2018 - 17:05
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз НАК "Нафтогаз України" призначений єдиним постачальником газу для ТКЕ

В Миколаївській області налічується 45 підприємств, які споживають газ для опалення. Станом на 1 листопада номінацію на газ від НАК "Нафтогаз України" отримало лише сім підприємств ТКЕ, в тому числі ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". А ще десять, які мали номінацію лише на жовтень і вже почали використовувати газ для опалення, ПАТ "Миколаївгаз" було вимушене відключити від газопостачання. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

Зараз НАК "Нафтогаз України" призначений єдиним постачальником газу для ТКЕ. Згідно діючого законодавства, саме "Нафтогаз" має заводити номінацію на таких споживачів. У разі відсутності номінацій, "Миколаївгаз" вимушений відключати такі об’єкти від газопостачання.

Тому,  якщо  "Нафтогаз" надасть відповідне доручення на відключення котелень ТКЕ, "Миколаївгаз" буде змушений виконати цю вимогу. А це, в свою чергу, неминуче призведе до значних матеріальних збитків цих підприємств.  

Зараз, на початку листопада, "Миколаївгаз" знаходиться в процесі підключення котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", яке отримало від "Нафтогазу" номінацію на першу декаду листопада.

"Станом на 5 листопада ми вже запустили 91 котельню ОКП "Миколаїводлтеплоенерго". Також номінацію вже отримало ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". І сьогодні, 6 листопада, планується її підключення", - розповідає директор комерційний ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

Крім того, з 1 грудня 2018 року "Нафтогаз" отримав право ініціювати та надавати відповідні доручення на відключення будь-яких підприємств ТКЕ з причин заборгованості за спожитий газ,  навіть якщо на вулиці температура сягатиме -30 С. І лише він має визначати – кому з тепловиків включати газ, а кому ні.

Як повідомляють у прес-службі, питання підтвердження підприємствами ТКЕ отриманих від "Нафтогазу" номінацій наразі є вкрай актуальним на фоні маніпулювання обсягами соціального газу з боку НАКу в попередні опалювальні періоди. Адже впродовж минулих років НАК частково уникав оформляти продаж газу для потреб населення для підприємств ТКЕ.

Зараз проблема небалансів вирішується здебільшого через Верховний Суд, який визнає подібні маніпуляції з газом для потреб населення незаконними. Але поки позиція "Нафтогазу" залишається незмінною, "Миколаївгаз" вимушене убезпечити себе від цього штучного нав’язування боргів і відключати підприємства ТКЕ від газопостачання за відсутності підтверджених НАКом номінацій.

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Новини України Миколаївгаз
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