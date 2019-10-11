Ткаченко узурпировал власть для удовлетворения собственных интересов, - ОПЗЖ

Несмотря на "циничную коррупционную деятельность на посту председателя комитета ВР Украины", Александр Ткаченко намерен претендовать на должность главы Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Как отметили в пресс-службе партии, анализ положений законов Украины свидетельствует о недопустимости назначения на пост главы Киевской городской государственной администрации лица, в действиях которого есть признаки коррупционного правонарушения.

"Очевидно, что Александр Ткаченко, возглавив парламентскую структуру, по сути, узурпировал власть для удовлетворения собственных интересов с целью личного обогащения. Будучи лицом, которое владеет частью акций Одесской киностудии, он (при наличии существующего и потенциального конфликта интересов) скрыл этот факт и не заявил о наличии конфликта интересов во время решения вопроса относительно снятия на законодательном уровне моратория на продажу этого объекта государственной собственности. Такие действия Ткаченко подпадают под санкции антикоррупционного законодательства, в частности относительно ограничения его права как служащего занимать должности, связанные с функциями осуществления властных полномочий", - говорится в заявлении партии.

Представители партии также призвали президента Владимира Зеленского выполнить свои обещания и не допустить к руководству Киевом лиц, причастных к коррупционным махинациям.

Отмечается, что ранее члены партии "Оппозиционная платформа - За життя" обратились к ГБР и НАБУ в связи с необходимостью "расследования коррупционных действий Александра Ткаченко в вопросе приватизации Одесской киностудии".