Ткаченко роздув штат військової адміністрації і погрожує працівникам мерії, - керівник апарату КМДА

"Дивну "сенсацію" оприлюднив сьогодні начальник КМВА - стосовно затвердження структури військової адміністрації. "Нова структура" відрізняється від попередніх, тільки збільшенням кількості заступників начальника та необмеженою кількістю радників. Тепер у начальника КМВА два перших заступники і три заступники", - написав Дмитро Загуменний.

Він також прокоментував погрози з боку керівника КМВА Ткаченка на адресу працівникам виконавчої влади столиці

"Не новими є погрози начальника КМВА стосовно звернень до правоохоронних органів та попередження про те, що будь-який працівник виконавчого органу міської ради нестиме кримінальну відповідальність, якщо не виконуватиме волю військової адміністрації. Як це працює, міська влада на собі відчуває давно - постійні обшуки, допити, стеження, публічна дискредитація. Це не нові інструменти в боротьбі з місцевим самоврядуванням. І не європейські, не демократичні принципи. Вітаємо начальника КМВА з Днем Європи", - написав Загуменний.

Раніше стало відомо, що керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко оприлюднив у своєму Telegram-каналі інформацію про нову структуру КМВА, яка складає понад 2800 осіб і включає в тому числі структуру виконкому Київради. При цьому Ткаченко написав, що в разі невиконання його доручень він особисто звертатиметься до силовиків.

Також повідомлялося, що за ініціативою керівника КМВА Тимура Ткаченка для мешканців понад 6 тисяч багатоквартирних будинків столиці тариф за утримання будинків (квартплата) збільшився в понад два рази.