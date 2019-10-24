Ткаченко анонсировал создание межфракционного объединения "Новый Киев"

Фото: пресс-брифинг (Facebook, Александр Ткаченко)

Депутаты Киевсовета также анонсировали объединение в группу "Новый Киев"

Депутаты Верховной рады начали создание межфракционного объединения для выведения Киева из кризиса. Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Ткаченко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Также он подчеркнул, что депутаты Киевсовета, со своей стороны, анонсировали объединение в депутатскую группу "Новый Киев".

"Я рад, что в Киевсовете нашлись люди, которые готовы публично создать реальную оппозицию ко все еще действующей власти в городе и открыто заявить о том, что в городе бардак. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной раде. Мы начали создание межфракционного объединения, очевидно, что с таким же названием "Новый Киев". Я провел беседы со многими депутатами "Слуги народа" и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе такое межфракционное объединение будет объявлено", - сообщил Ткаченко.

По его словам, управленческий беспорядок и злоупотребления с бюджетными средствами должны получить оценку правоохранителей.

"В Киеве сегодня туман, и он лучше всего передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не удосужился потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие – то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривен из городского бюджета держит на депозитах. А то, что тратил, шло друзьям, которые сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся", - считает народный депутат.

Кроме того, по словам Ткаченко, должна быть установлена реальная перезагрузка власти в столице, чтобы в полной мере реализовать городское самоуправление.

"Мы приняли в первом чтении закон о столице для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия органов столицы. И мы доведем дело до конца", - подчеркнул Ткаченко.