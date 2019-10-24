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Ткаченко анонсував створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ"

Новини » Політика    24.10.2019 - 12:56
Ткаченко анонсував створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ"
Фото: прес-брифінг (Facebook, Олександр Ткаченко)

Депутати Київради також анонсували об’єднання в групу "Новий Київ"

Депутати Верховної ради розпочали створення міжфракційного об’єднання задля виведення Києва з кризи. Про це повідомив народний депутат України Олександр Ткаченко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Також він наголосив, що депутати Київради, зі свого боку, анонсували об’єднання в депутатську групу "Новий Київ".

"Я радий, що в Київраді знайшлися люди, які готові публічно створити реальну опозицію до все ще діючої влади в місті і відкрито заявити про те, що у місті бардак. Це хороший приклад для нас, депутатів у Верховній раді. Ми почали створення міжфракційного об’єднання, очевидно, що з такою ж самою назвою "Новий Київ". Я провів розмови з багатьма депутатами "Слуги народу" та інших фракцій і отримав їхню підтримку. Думаю, наступного тижня про таке міжфракційне об’єднання буде оголошено", - повідомив Ткаченко.

За його словами, управлінський безлад та зловживання з бюджетними коштами мають отримати оцінку правоохоронців.

"У Києві сьогодні туман, і він найкраще передає стан, в якому перебуває місто. У нас є мер, який навіть не спромігся витратити більше половини бюджету Києва на соціально-економічний розвиток – той напрямок, який найбільше вимагає інвестицій. Кілька мільярдів гривень з міського бюджету тримає на депозитах. А те, що витрачав, йшло друзям, котрі зараз знаходяться під вартою і, сподіваюсь, що деякі інші друзі так само там опиняться", - вважає народний депутат.

Також, за словами Ткаченка, має бути запущено реальне перезавантаження влади у столиці, щоб повною мірою реалізувати міське самоуправління.

"Ми прийняли в першому читанні закон про столицю для того, щоб запустити механізм оновлення міста, і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. І ми доведемо справу до кінця", - підкреслив Ткаченко.

Ткаченко анонсував створення міжфракційного об'єднання &quot;Новий Київ&quot;

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