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Ткаченко призвал цивилизованно решить вопрос работы отдельных телеведущих телемарафона

Фото: министр Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал цивилизованно решать вопросы работы в эфире "Единых новостей" отдельных телеведущих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра.

"Относительно вообще этой ситуации. Ну, смотрите: эта инициатива возникла на третий месяц войны. Первый месяц, когда нам нужно было "держать строй", все прекрасно понимали, что важно, чтобы мы представляли в телемарафоне какую-то единую позицию. Поэтому, для того, чтобы это было цивилизованно - есть комиссия по журналистской этике, есть другие институты, которые могли бы профессионально разобрать каждый кейс и выразить свою позицию. А так это, на мой взгляд, выглядит, как кампания по шельмованию", - заявил министр.

По словам Ткаченко, руководство министерства проводило обсуждение с лицами, ответственными за телеэфир "Единых новостей" относительно работы ведущих. Ведущие публично объявили о своей преданности независимости Украине и осудили российскую военную агрессию.

Напомним, 12 мая ряд активистов обратились к президенту Владимира Зеленского и министра Ткаченко с призывом отстранить от эфира всеукраинского телемарафона ведущих, которые ранее работали на телеканалах с орбиты Медведчука.

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Александр Ткаченко