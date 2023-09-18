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За тиждень відновили світло 38 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 18 вересня 2023 20:56
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За тиждень відновили світло 38 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: за тиждень відновили світло 38 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 11 по 17 вересня енергетики відновили після обстрілів електропостачання 58 населених пунктів і повернули світло для 38 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За минулий тиждень на Донеччині енергетики відновили роботу електромереж для 28 тисяч родин. Донеччина лишається однією з найбільш активних зон бойових дій України, де щоденно через обстріли пошкоджуються електромережі та підстанції.

Дніпропетровська область також регулярно лишається без світла через атаки ворога. Всього за тиждень енергетики відновили тут світло для майже 10 тисяч родин після обстрілів.

"572 дні енергетики тримають енергетичний фронт і забезпечують світлом українців. З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 8,7 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що перед початком опалювального сезону ДТЕК технічно оновив дві високовольтні підстанції. Вони забезпечують світлом майже 200 багатоповерхівок, понад 2,5 тисячі приватних будинків, школи, дитсадки, лікарні та інші соціально важливі об’єкти столиці.

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ДТЕК Електроенергія
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