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За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 364 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 16 вересня 2024 17:31
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За тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 364 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики відновили електропостачання для понад 364 тисяч родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло в домівки понад 364 тисяч родин у 235 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Найбільше відновлень – у Донецькій області, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки 319,3 тисячі родин. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл.

Не стихають і обстріли Дніпропетровської області. Тут з 9 по 15 вересня енергетики ДТЕК змогли відновили електропостачання 29,8 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одеська область також часто потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 15,1 тисячі домівках.

Нагадаємо, ще тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 311 тисячам родин у 104 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях.

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