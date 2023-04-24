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За тиждень енергетики повернулт світло в оселі 62 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернулт світло в оселі 62 тисяч родин Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулий тиждень з 17 по 23 квітня енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі щоденно, попри обстріли та атаки, докладають всіх зусиль, аби забезпечити світлом та хоча б базовими умовами мешканців Донеччини. З початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в будинки 4,3 млн родин. Деяким з них – вже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

Енергетики підкреслюють, що беруться до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

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ДТЕКДонецька область