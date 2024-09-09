За тиждень енергетики повернули світло понад 311 тисячам родин після ворожих атак, - ДТЕК

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 311 тисячам родин у 104 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Найбільше – у Дніпропетровській області, яка все частіше страждає від ворожих обстрілів. Тут минулого тижня енергетикам вдалося повернути світло для 213,2 тисячі родин.

У Донецькій області, де тривають важкі бої, з 2 по 8 вересня з дозволу військових вдалося повернути електрику в оселі 95,8 тисячі родин. Минулого тижня поранень тут зазнали двоє енергетиків. Попри постійну небезпеку енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно це стає можливим.

Також ворог продовжив атакувати Одеську область. Минулого тижня енергетики ДТЕК змогли відновили електропостачання 2,4 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.