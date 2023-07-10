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За тиждень енергетики повернули світло в оселях 70 тисяч родин, - ДТЕК

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Понеділок 10 липня 2023 19:29
За тиждень енергетики повернули світло в оселях 70 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло в оселях 70 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З 3 по 9 липня енергетики ДТЕК повернули світло 70 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зазначається, що минулого тижня внаслідок обстрілів виходили з ладу електромережі у 89 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини.

Енергетики повернули світло для 69 тисяч родин Донеччини та 540 сімей в Дніпропетровській області.

"Першочергова задача наших фахівців - максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. З початку повномасштабної війни ми щодня ліквідовуємо наслідки обстрілів, ремонтуємо пошкоджені електромережі та повертаємо світло", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Нагадаємо, у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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