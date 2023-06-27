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За тиждень енергетики повернули світло в оселях 30 тисяч родин, - ДТЕК

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Вівторок 27 червня 2023 10:15
За тиждень енергетики повернули світло в оселях 30 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло в оселях 30 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За тиждень з 19 по 25 червня енергетики повернули світло 30 тисячам родин у 60 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей та місті Києві, що лишилися без електропостачання через обстріли з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок чергового нічного ракетного удару по Києву 24 червня була пошкоджена повітряна електрична лінія.

Через падіння уламків без світла лишились частина мешканців Подолу та Троєщини. Енергетики протягом двох годин повернули світло понад 4 тисячам родин за резервними схемами і пізніше протягом дня відновили нормальну роботу лінії.

Крім того, фахівці ДТЕК в умовах підвищеного ризику за тиждень повернули світло для понад 25 тисяч родин Донеччини та майже 700 родинам в Дніпропетровській області.

"Першочергова задача наших фахівців – максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

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