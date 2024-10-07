За тиждень енергетики повернули світло майже 246 тисяч родин, після атак ворога, - ДТЕК

Найбільше відновлень – у Донецькій області, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки майже 153 тисяч родин. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл.

Не стихають і обстріли Дніпропетровської області. Тут з 30 вересня по 6 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 73,1 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

Одеська область також часто потерпає від ворожих атак. Минулого тижня енергетикам вдалося відновити електрику у 18,1 тисячі домівок місцевих мешканців.

Ще у 1,6 тисячі осель енергетики повернули світло у Київській області, яка також піддавалася ворожим обстрілам.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК потрапили під обстріл, коли вони повертали людям світло.