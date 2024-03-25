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За тиждень енергетики повернули світло майже 300 тисячам родин, - ДТЕК

Понеділок 25 березня 2024 19:10
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За тиждень енергетики повернули світло майже 300 тисячам родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло майже 300 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом тижня енергетики ДТЕК повернули світло жителям 290 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей, що були без електроенергії через масований обстріл енергетичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що 22 і 24 березня росія знову вдалась до масштабних атак по енергоінфраструктурі України. Руйнувань зазнали об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, що призвело до необхідності обмеження енергоспоживання. Для стабілізації ситуації за розпорядженням НЕК "Укренерго" вводились екстрені відключення в низці областей.

"Наприкінці опалювального сезону ворог наніс українській енергетиці черговий терористичний удар, що за масштабами наближується, а подекуди й перевершує жовтень 2022 року. Для подолання його наслідків енергетики всієї країни в режимі 24/7 проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наша спільна мета – щоб у кожній домівці було світло", - наголосив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

В компанії повідомили, що минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалось повернути світло понад 46 тисячам родин Одеси. Однак ситуація все ще залишається складною - для її стабілізації в місті діють екстрені відключення.

На Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі всіх енергетиків регіону знову зі світлом майже 180 тисяч родин у 253 населених пунктах. Уламками ракет також були пошкоджені електромережі Київщини. Тут ремонтні бригади повернули світло понад 3 тис. місцевих мешканців.

Водночас на Донеччині за минулий тиждень енергетики відновили електропостачання для майже 50 тисяч домівок у 32 населених пунктах, постраждалих як від постійних бойових дій, так і від обстрілів.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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