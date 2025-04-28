За тиждень ДТЕК повернув світло для 165 тисяч родин після ворожих атак

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 165 тис. родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини та Києва, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що Дніпропетровщина зазнає атак майже щоденно, через що мешканці області регулярно лишаються без світла. Тут минулого тижня енергетики повернули електрику майже 62 тис. сімей.

На Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри усі безпекові виклики, за тиждень вдалося відновити електропостачання понад 102,2 тисячі домівок. Повертати світло на Донеччині стає все важче, однак ремонтні бригади продовжують працювати там, де це можливо.

Окрім того, з 21 по 27 квітня під обстрілами знову опинилася Київщина. Як наслідок ДТЕК повернув світло понад 500 родинам столиці і ще понад тисячі родин в області, що були знеструмлені після атак.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 106 тисяч сімей, які були без електроенергії через обстріли.