За неделю ДТЭК вернул свет для 165 тысяч семей после вражеских атак

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 165 тыс. семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Днепропетровщина подвергается атакам почти ежедневно, из-за чего жители области регулярно остаются без света. Здесь на прошлой неделе энергетики вернули электричество почти 62 тыс. семей.

В Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий, несмотря на все вызовы безопасности, за неделю удалось восстановить электроснабжение более 102,2 тысячи домов. Возвращать свет в Донецкой области становится все труднее, однако ремонтные бригады продолжают работать там, где это возможно.

Кроме того, с 21 по 27 апреля под обстрелами снова оказалась Киевщина. В результате ДТЭК вернул свет более 500 семьям столицы и еще более тысячи семей в области, которые были обесточены после атак.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.