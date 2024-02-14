"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу, аналітика американського Інституту вивчення війни ( ISW), карти українського проекту DeepState, заяви військових спікерів, командування та представників місцевої влади, публікація Forbes, коментарі експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.

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Ситуація стабільна: Куп'янськ готується прийняти бій

Куп'янський напрямок залишається одним із "найгарячіших" на східному фронті, хоча інтенсивність боїв дещо знизилася в порівнянні з січнем. Атаки на українські позиції продовжуються, проте начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич минулого тижня казав про стабілізацію.

"Загалом треба зазначити, що протягом останніх, можливо, двох-трьох днів трохи ситуація заспокоїлася. Військові наголошують на певній стабілізації, є контроль за ситуацією", – зазначив він в ефірі телемарафону.

За його словами, активність могла знизитися після того, як росіяни отримали гідну відсіч і зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Він також припустив, що противник взяв оперативну паузу, щоб провести ротацію, тому важко спрогнозувати, як розвиватимуться події на Харківщині.

Загальна тенденція підтверджується у звітах Генерального штабу. На початку тижня ворог проводив по одній-дві атаки на день, безуспішно намагаючись прорвати оборону, а минула доба пройшла без наступальних дій. Проте ворожі міномети та артилерія б'ють по селах Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та Іванівка, також фіксувалися авіаудари по Новоєгорівці (Луганська область).

Куп'янськ поряд із Авдіївкою на особливому контролі військового та політичного керівництва. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що туди вирушили міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Як заявив останній, оперативна обстановка дуже складна і напружена, окупанти нарощують зусилля та, не зважаючи на втрати, йдуть на штурми.

"За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ та сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил для зниження його наступального потенціалу", - написав він у Facebook.

Примітно, що станом на другу половину дня пост Сирського відредаговано. Зокрема, формулювання про залучення резервів та перегрупування змінено на "посилення бойових здібностей наших частин та попередження дій ворога".

Головком Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров на сході (фото t.me/ministry_of_defense_ua)

За словами Умєрова, Куп'янськ залишається серед важливих напрямків, на яких сконцентровано всю увагу. Окремий акцент він зробив на посиленні позицій, комплектації підрозділів, дронах та засобах радіоелектронної боротьби, а також анонсував скоординовану відповідь окупантам.

Про те, що Куп'янськ готується прийняти бій, ще у грудні казав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Цілодобові роботи з облаштування фортифікацій він називав "окремою спецоперацією", не виключаючи, що укріплення можуть з'явитися у районному центрі. А вчора на виїзному засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль заявив про додаткове виділення 3,9 млрд гривень на облаштування ліній оборони лише у Харківській області. Це втричі більше, ніж у інших прифронтових регіонах.

Іншими словами, прямо зараз робиться все для того, щоб у тому числі вистояв Куп'янськ.

Дві гарячі точки. Що відбувається на флангах під Куп'янськом

Найактивніші бої на підступах до Куп'янська йдуть у двох точках. Перша – район села Синьківка, від якого до околиць міста залишається близько п'яти кілометрів. Українські Telegram-пабліки пишуть про перестрілки на вулиці Синьківки та про те, що противник нібито зумів зайняти частину втрачених позицій і контролює 15% села, а ще "зеленкою" просунувся на 300 метрів у бік Петропавлівки. Офіційної інформації про це немає.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) фіксує фланговий наступ РФ у районі Синьківки. І з посиланням на геолоковані кадри підтверджує незначне просування у бік озера Лиман. Український проект DeepState відзначає ворожі спроби покращити тактичне становище. Зазначимо, росіяни не вперше наступають на ключове для оборони Куп'янська село.

"Подібне було вже не раз. Ворог навіть заходив в Синьківку, але нашим силам вдавалося відбиватися. Активні бойові дії продовжуються, ворог намагається просунутися. Мета зрозуміла - напрямок на Куп'янськ. З одного боку - район Синьківки, з іншого - район Табаївки. Але там ситуація більш менш стабільна, якихось успіхів у них не спостерігається", – розповів РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Росіяни атакують "ворота до Куп'янська" в районі села Синьківка на північний схід від міста (фото deepstatemap.live)

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає Синьківку основним укріпрайоном та "вхідними воротами" до Куп'янська. Ситуація там напружена давно, як мінімум, з кінця травня-початку червня 2023 року.

"Що буде далі, важко сказати. Ми повинні розуміти, що нам не вистачає ресурсів", – сказав він.

На його думку, одна з головних проблем полягає в тому, що тут, як і на інших напрямках, Силам оборони доводиться воювати без артилерії.

"Давайте казати, як є. У нас немає пропорційного боєкомплекту. У нас на артилерійську батарею по 20-30-40 пострілів на добу, це ні про що. Можна як завгодно сприймати цю інформацію, але можна сказати, що сьогодні ми воюємо без артилерії. Наразі відбувається унікальний випадок в історії воєн і конфліктів, коли армія без артилерії стримує натиск противника, що значно переважає в техніці та особовому складі. Це, м'яко кажучи, титанічне випробування, перед яким як мінімум півстоліття не стояла жодна армія у світі", - додав експерт.

На схід від Куп'янська росіянам на початку 2024 року вдалося прорватися на кілька кілометрів у районі сіл Крохмальне та Табаївка. Біля останнього противник зупинився в заболоченій низині, не зумівши відразу вибити ЗСУ з висот, розташованих трохи на захід.

На думку Коваленка, зайти далі окупанти не змогли, бо не створили відповідних умов.

“Коли вони почали вирівнювати фланги, виявилося, що вони не можуть зробити це швидко. Маленьке село Крохмальне, зруйноване постійними ударами, вони захопили, але просуватися далі стало дуже важко. В даному випадку їм треба було просуватися в такому ж темпі повної руйнації населеного пункту або укпріпрайону, а зробити вони цього не можуть", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

На східному фланзі окупанти намагаються наступати в районі Табаївки (фото deepstatemap.live)

Олександр Мусієнко наголошує, що на цій ділянці фронт стабілізований. Значення Табаївки на тактичному рівні він пояснює так.

"Там висоти за нас і у нас добре обладнані оборонні позиції. Тому район Табаївки дуже важливо втримати", – сказав експерт.

Ще в січні російська сторона оголосила про захоплення Табаївки, але вкотре поквапилася. За словами начальника прес-служби Східного угруповання ЗСУ Іллі Євлаша, за неї йдуть важкі бої, ведуться артилерійські дуелі, і населений пункт не контролюється окупантами.

Важливо розуміти, що стримування тиску на східному та північно-східному флангах у районах перелічених вище сіл виграє час, необхідний для організації оборони Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Сили росіян, головна ціль та коли може початися штурм Куп'янська

На початку лютого Forbes написав про підготовку Росії до штурму Куп'янська. Зокрема, на цей напрямок стягнуто 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч солдатів. Щоб повернути під контроль частину Харківської області, яку росіяни окупували 2022 року до українського контрнаступу.

Ціль очевидна – все, що на схід від річки Оскіл. Йдеться про плани захопити територію до березня, коли в Росії пройдуть вибори. Шматок Харківської області став би подарунком Володимиру Путіну, пише Forbes. За його даними, з українського боку Куп'янськ та прилеглі села захищають частини близько 10 бригад – близько 20 тисяч військових. Але головна проблема у нестачі артилерійських снарядів. Перевага РФ у вогневій міці дозволяє їй завдавати ударів, не особливо побоюючись контрбатарейного вогню України. Це дає можливість систематично руйнувати та послаблювати оборону, супутникові знімки підтверджують, що "знесення укріплень" навколо Куп'янська вже розпочалося.

Руйнування у Куп'янську (фото Getty Images)

Коментуючи статтю, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголошував, що важкі бої на цій ділянці тривають понад півроку, а противник штурмує з високою інтенсивністю. Майже щодня окупанти б'ють артилерією, РСЗВ, дронами та авіабомбами – усім арсеналом озброєнь. А генерал Сирський зазначав, що ворог постійно підтягує резерви.

Спікер Східного угруповання Ілля Євлаш загалом підтверджує оцінку чисельності ворожих військ. За його словами, вона зберігається плюс-мінус постійною на рівні 40 тисяч окупантів. Але це не означає, що всі вони одночасно беруть участь у боях. Крім штурмовиків сюди входять обслуга, тиловики, медики, ремонтники, зв'язківці тощо. А щодо зброї та техніки, то не все воно в належному стані.

"Хочу наголосити на тих, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним", – сказав Євлаш.

Днями він назвав причини, що змушують російське командування концентрувати сили на Куп'янськ.

"Куп'янськ на нашій ділянці фронту зараз для ворога – головна ціль. Це один із тих логістичних хабів, який дозволить їм перекидати свої сили залізницею, а у найбільшому населеному пункті можна розмістити командні пункти, склади, особовий склад", – зазначив речник і додав, що Сили оборони добре підготувалися та спорудили навколо нього потужний укріпрайон, оточений мінними полями.

Олександр Мусієнко не готовий прогнозувати, коли може розпочатися справжній штурм Куп'янська. На його думку, найближчим часом, за логікою росіян, збережеться одночасний тиск із флангів.

"Вони постійно використовуватимуть нависання над нашим угрупованням у районі Куп'янська, там близькість до кордону. Будуть намагатися наступати на Куп'янськ, дійти до Оскола, з'єднатися з Лиманським угрупованням і рухатися далі на Лиман, Слов'янськ і Краматорськ. Цей фланг буде проблемним, поки росіян звідти не витіснять або фізично не знищать їх наступальний потенціал", – сказав він у розмові з РБК-Україна.

У свою чергу, Олександр Коваленко вважає, що локальна перемога на іншій ділянці фронту може перевести ворожий акцент на районний центр у Харківській області.

"Наприклад, якщо в районі Авдіївки їм вдасться досягти якогось ситуативного успіху, то вони справді можуть перейти на такий рівень уже біля Куп'янська", – зазначив експерт.

Про цей напрямок часто говорять у контексті іншої, більш масштабної загрози. Зокрема, західні ЗМІ ще на січень прогнозували наступ на Харків із боку Куп'янська. Однак, як кажуть військові, створення таких потужних російських формувань не фіксують, а Харків давно показав, що це українське місто.

На думку Мусієнка, загроза розгортання наступу вглиб Харківської області все ж таки є. Але поки агресор більшою мірою зайнятий Авдіївкою.

"Що стосується Куп'янська, робиться все, щоб створити укріпрайони. І я не бачу, що найближчими днями чи тижнями ворог зможе там розвинути успіх. Небезпека буде зберігатися. Треба розуміти, цей напрямок є і буде небезпечним, бо окупанти накопичили сили. Думаю, наступні місяць-півтора вони продовжать спроби прорватися в Синьківці та Табаївці. Вийде чи ні, покажуть бойові дії", - підсумував він.