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Тисячі українських автомобілів досі їздять у Чехії без реєстрації: деталі

Чехія, Прага, Середа 27 березня 2024 11:17
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Тисячі українських автомобілів досі їздять у Чехії без реєстрації: деталі Фото: Автомобілі з українськими номерами у Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці зареєстрували у Чехії понад 21 тисячу автомобілів з українськими номерами. Вимога реєструвати транспортні засоби діє з 1 січня 2024 року.

Але тисячі українських автомобілів досі їздять дорогами країни без реєстрації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinky.cz.

За даними чеського Мінтрансу, з початку роботи спеціального реєстру для автомобілів українських біженців у Чехії минулої осені вже зареєстрували 21 292 транспортних засобів. Але у Чеському бюро страховиків (об’єднання страхових компаній) оцінили, що автомобілів із українськими номерами у країні набагато більше – близько 38 тисяч.

За керування транспортним засобом без реєстрації загрожує штраф на суму до 10 тисяч крон (395 євро) на місці чи до 30 тисяч крон (1185 євро) в адміністративному провадженні.

Водночас невідомо, чи штрафують українських біженців за відсутність реєстрації у автомобіля. У поліції зазначають, що мають доступ до реєстру і здійснюють такий контроль, але статистики таких штрафів не ведуть.

Власники та водії автомобілів з українською реєстрацією у Чехії мать подати дані до спеціального реєстру, щоб поліція могла знаходити порушників ПДР. Ті, хто перебував у Чехії раніше, мали зареєструвати машини до кінця 2023 року. Біженці, які прибули з 1 січня 2024 року, на реєстрацію автомобіля мають 7 днів з дати отримання тимчасового захисту. Це можна зробити безплатно у адміністрації будь-якої чеської територіальної громади.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії перебувають близько 380 тисяч людей із України з тимчасовим захистом. Більшість – жінки та діти.

Нагадаємо, ми писали, що Чехія хоче посилити обмін інформацією про українських біженців. Зокрема, через посольства, а також на європейському та міжнародному рівнях.

Також ми повідомляли, що у Німеччині хочуть продовжити пільги для українських водіїв. Біженців можуть звільнити від вимоги перереєстровувати свої автомобілі з 1 квітня.

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Чехія Автомобільний рух Штрафи
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