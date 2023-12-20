Тисячі словаків вийшли протестувати на вулиці проти уряду Фіцо

Згідно з пропозицією уряду Словаччини, відтепер ці справи мають перейти до прокурорів регіональних відділів, які 20 років не займалися такими злочинами.

Зазначається, що організовані опозицією мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Спішська Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця. Натовп на вулицях скандував - "Досить з нас Фіцо".

Лідер провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає, що зміни "призведуть до амністії для мафії та корупціонерів".

Зазначається, що ухвалене урядом Фіцо законодавство потребує схвалення парламенту та президента. Трипартійна коаліція має більшість у парламенті.

Критики Фіцо стурбовані тим, що його черговий прихід до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого прозахідного курсу та натомість піде в напрямку Угорщини за прем’єр-міністром Віктора Орбана.