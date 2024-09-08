Тисячі людей протестували у Франції через вибір Макроном прем'єр-міністра

Призначення Барньє сталося після безрезультатних виборів, на яких лівий блок — Новий народний фронт (НПФ) — отримав найбільшу кількість місць.

Протести були організовані профспілками та членами НПФ, які лютують від того, що їх власний кандидат на посаду прем'єр-міністра Люсі Кастетс була відкинута президентом Еммануелем Макроном, який сказав, що вона не має шансів пережити вотум довіри в Національній асамблеї.

Барньє, колишній переговорник ЄС щодо Brexit, заявив, що він відкритий для формування уряду з політиками всього політичного спектру, включаючи лівих. Він, можливо, зможе пережити вотум довіри, тому що вкрай праві, які також отримали велику кількість місць, заявили, що не голосуватимуть автоматично проти нього.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що в суботу по всій країні протестувало 110 000 осіб, у тому числі 26 000 у Парижі, хоча один із лідерів протесту заявив, що ця цифра склала 300 000.

У Парижі демонстранти виступили під гаслом "Заради демократії зупиніть переворот Макрона".