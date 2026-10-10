Тиск зростає, попит вище пропозиції: банкір дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

За словами банкіра, у періоди підвищеної невизначеності валютний ринок дедалі більше залежить від здатності Національного банку працювати на випередження. Саме це стане головною особливістю тижня з 12 по 18 жовтня.

Лєсовий зазначає, що попит на валюту залишатиметься вищим за її природну пропозицію - орієнтовний розрив між ними може становити 15-20%. Найактивнішими покупцями будуть імпортери, передусім компанії, які закуповують пальне та інші енергоресурси. Із наближенням холодного сезону потреба в такому імпорті лише посилюється, тому навантаження на міжбанк зберігається.

Для вирівнювання попиту і пропозиції регулятор може витрачати близько 1-1,2 млрд доларів щотижня, виконуючи роль валютного запобіжника.

"Коридори" допустимих валютних змін:

Долар: 44,7-45,3 грн/долар (на міжбанку) та 44,8-45,4 грн/долар (на готівковому ринку);

Євро: 50-51,5 грн/євро (на міжбанку) та 50-52 грн/євро (на готівковому ринку).

Особливості ринку та настрої

Міжбанк і готівковий сегмент, найімовірніше, залишатимуться максимально близькими один до одного, що свідчить про відсутність системного ажіотажу. Водночас після атак, перебоїв зі світлом чи погіршення загального інформаційного фону окремі хвилі готівкового попиту цілком можливі.

На настрої громадян тиснуть повсякденні економічні сигнали: подорожчання пального, продуктів, окремих послуг та додаткові витрати бізнесу, що формує відчуття складної економічної фази осені.

Проте поки Національний банк має достатній ресурс для інтервенцій, говорити про руйнування нинішньої валютної моделі зарано. Її слабке місце полягає не в самому курсі, а в дедалі більшій залежності від постійної підтримки регулятора. 12-18 жовтня ринок житиме за принципом "тиск зростає - запобіжник спрацьовує", а поки цей механізм працює, різкі й неконтрольовані рухи залишаються малоймовірними.