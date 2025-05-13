Тиск спрацював? Віткофф розповів, як Трамп ставив ультиматум РФ та Україні щодо перемовин

Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Україні та Росії щодо проведення прямих мирних перемовин. Інакше США можуть вийти з перемовного процесу.
Про це заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Breitbart News Network.
"Президент (Трамп - ред.) поставив ультиматум обом сторонам, що якщо не буде прямих перемовин і якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі в ньому", - сказав Віткофф.
За його словами, це попри те що США не починали війну, як посередник Штати хочуть її завершити.
"Спосіб, у який це станеться, - це припинення вогню - всі припиняють насильство, і ми проводимо деякий час разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми, і я думаю, що ми можемо", - заявив Віткофф.
Представник Трампа вважає, що серед основних питань, які ще належить вирішити, - територія України, ключова атомна електростанція, яка наразі не працює, і доступ України до важливих водних шляхів.
"Я думаю, що головні питання тут - це регіони, атомна станція, те, як українці можуть використовувати річку Дніпро і виходити до океану. Є речі, які, як мені здається, буде нескладно вирішити, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів, вони розмовлятимуть одна з одною, ми звужуватимемо коло питань між ними, а потім прийдемо до компромісів і творчих рішень, щоб вирішити проблеми кожного з них", - сказав Віткофф.
У відповідь на запитання про проблеми, що залишилися, Віткофф пояснив, що наразі в Україні налічується близько п'яти регіонів, які "оспорюються" двома сторонами: два перебувають під сильним російським контролем і три - під змішаним українським. Він також сказав, що атомна Запорізька атомна електростанція є "трохи перлиною" через те, скільки електроенергії вона може виробляти, і наразі є "великою частиною цієї дискусії".
За його словами США ведуть неофіційні розмови як з Україною, так і з Росією
"Тому ми ведемо неофіційну розмову з обома сторонами. Ми хочемо бути прямими і сидіти за столом переговорів напряму, але ми ведемо розмову про те, на що згодна Росія. Чи відступить за певні адміністративні лінії? Те ж саме з українцями", - сказав спецпредставник Трампа.
У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін під час прес-конференції відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня. Замість цього він закликав відновити мирні переговори в Стамбулі з тієї точки, де вони були перервані у 2022 році.
Реакція міжнародної спільноти на цю ініціативу була переважно негативною. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін прагне лише виграти час, тоді як міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зауважив, що російський лідер просто "хоче продовжувати стріляти". Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Потім Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп також допустив, що він може брати участь у діалозі між двома лідерами.
Водночас The Guardian пише, що Зеленський був змушений погодитися на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Він зробив це, щоб не образити президента США Дональда Трампа.
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