Тиражем лише 23 штуки: новий кросовер Dacia Duster отримав позашляхову версію

У Румунії відкрили прийом заявок на Dacia Duster у модифікації Adventure. Він виділяється модернізованою підвіскою, додатковим захистом днища, збільшеним дорожнім просвітом, позашляховими шинами та декоративними вставками.

Тираж спеціального видання обмежений 23 екземплярами. У актуального Dacia Duster всього одна повнопривідна версія: з "турботрійкою" на 1,2 літра поєднується 6-ступінчаста "механіка", а задня вісь підключається муфтою. Саме вона послужила основою варіанта Adventure. Автовиробник додав амортизатори Koni та посилені пружини, й замінив штатні шини на "зубасті" All-Terrain BFGoodrich розмірності 215/70 R16.

Під двигуном та коробкою передач встановили шестиміліметровий алюмінієвий захисний лист, під заднім диференціалом – 2,5-міліметрову сталеву панель. Кліренс збільшений на три сантиметри, також Duster Adventure отримав світлодіодні ліхтарі на даху, силовий багажник із дугами та декалі на бортах.

Чи продаватиметься нова спецверсія за межами Румунії - відкрите питання. Однак поєднання Duster Adventure використовується не вперше: наприклад, шість років тому однойменна комплектація була доступна на різних ринках Європи. Ймовірно, 23 екземпляри - квота для внутрішнього ринку, а для інших країн виробництво можуть відновити.