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Тиражем 50 екземплярів: BMW перетворила концепт-кар на ексклюзивний родстер

П'ятниця 11 жовтня 2024 14:30
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Тиражем 50 екземплярів: BMW перетворила концепт-кар на ексклюзивний родстер Фото: BMW перетворила концепт-кар на ексклюзивний родстер (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW презентувала ексклюзивний родстер під назвою Skytop. Усього буде випущено 50 екземплярів, в основу яких ляже кабріолет M8 Competition.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу BMW.

Концепт-кар BMW Skytop, представлений ​​навесні в рамках конкурсу елегантності на Віллі д'Еста, стане дрібносерійною моделлю для ентузіастів і колекціонерів, яка за статусністю не поступається BMW 507 і Z8. Новинка отримає двигун V8 на 4,4 літра потужністю 625 к.с., восьмидіапазонний "автомат" Steptronic Sport і повний привід xDrive.

Але на першому місці у новинки дизайн. Так, поперечина за головами пасажирів оброблена штучною шкірою, як і дах, дві секції якої ховаються в спеціальний відсік у багажнику. Інша незвичайна деталь машини – ефект тіні, що падає на кузов, створений на кормі за допомогою нанесеного вручну градієнта.

Тиражем 50 екземплярів: BMW перетворила концепт-кар на ексклюзивний родстер

Для салону обрано монохромну колірну схему. Сидіння прикрашені декоративною перфорацією, а селектор трансмісії – кришталем. Машина буде оснащена мультимедіа BMW Live Cockpit Professional, проекційним дисплеєм, доводчиками дверей та аудіосистемою Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

Наразі ціна новинки залишається у секреті. Але за даними кількох джерел у компанії, мова може йти про 500 тисяч доларів.

Тиражем 50 екземплярів: BMW перетворила концепт-кар на ексклюзивний родстер

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