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Тиражом 50 экземпляров: BMW превратила концепт-кар в эксклюзивный родстер

Пятница 11 октября 2024 14:30
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Тиражом 50 экземпляров: BMW превратила концепт-кар в эксклюзивный родстер Фото: BMW превратила концепт-кар в эксклюзивный родстер (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

BMW представила эксклюзивный родстер под названием Skytop. Всего будет выпущено 50 экземпляров, в основу которых ляжет кабриолет M8 Competition.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BMW.

Концепт-кар BMW Skytop, представленный весной в рамках конкурса элегантности на Вилли д'Эста, станет мелкосерийной моделью для энтузиастов и коллекционеров, по статусности не уступающей BMW 507 и Z8. Новинка получит двигатель V8 на 4,4 литра мощностью 625 л.с., восьмидиапазонный "автомат" Steptronic Sport и полный привод xDrive.

Но на первом месте у новинки дизайн. Так, перекладина за головами пассажиров отделана искусственной кожей, как и крыша, две секции которой прячутся в специальный отсек в багажнике. Другая необычная деталь машины – эффект тени, падающей на кузов, созданный на корме с помощью нанесенного вручную градиента.

Тиражом 50 экземпляров: BMW превратила концепт-кар в эксклюзивный родстер

Для салона выбрана монохромная цветовая схема. Сидения украшены декоративной перфорацией, а селектор трансмиссии – хрусталем. Машина будет оборудована мультимедиа BMW Live Cockpit Professional, проекционным дисплеем, доводчиками дверей и аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

В настоящее время цена новинки остается в секрете. Но по данным нескольких источников в компании, речь может идти о 500 тысячах долларов.

Тиражом 50 экземпляров: BMW превратила концепт-кар в эксклюзивный родстер

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