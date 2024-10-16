Тиражем 10 екземплярів: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил

Інжинірингова фірма RML Group цього року відзначає 40-річчя. За цей час у неї було багато яскравих проектів, проте підвести умовний підсумок чотирьох десятиліть має суперкар P39 40th Special Edition. Він базується на Porsche 911 Turbo S покоління 992. Фірмовий двигун на 3,8 літра отримав нові турбокомпресори, інтеркулер та блок управління, завдяки чому віддача стрибнула з 650 сил та 800 Нм до 912 к.с. та 1000 Нм.

Час розгону з місця до 100 км/год при цьому скоротився лише на 0,2 секунди – до 2,5. Провівши віртуальні симуляції, в RML дійшли висновку, що легендарну німецьку трасу Нюрбургринг купе проїде як мінімум за 6 хвилин 45 секунд. Показати хороший час дозволить не тільки форсований двигун, а й активна аеродинаміка, що створює в 4,5 рази більше притискного зусилля, ніж у базова машина.

Заради зменшення ваги суперкар також позбудеться задніх сидінь, замість них встановлять каркас безпеки. Запланований тираж новинки – лише 10 екземплярів, а ціна – 600 тисяч євро.