UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тиражем 10 екземплярів: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил

Фото: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил (rmlgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Купе Porsche 911 Turbo S перетворили на спортпрототип для гонок на витривалість. Суперкар P39 від RML Group отримав форсований до 912 кінських сил двигун, активну аеродинаміку, антикрило та гідравлічну систему регулювання дорожнього просвіту. Усього буде випущено десять таких автомобілів, кожен вартістю 600 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RML Group.

Інжинірингова фірма RML Group цього року відзначає 40-річчя. За цей час у неї було багато яскравих проектів, проте підвести умовний підсумок чотирьох десятиліть має суперкар P39 40th Special Edition. Він базується на Porsche 911 Turbo S покоління 992. Фірмовий двигун на 3,8 літра отримав нові турбокомпресори, інтеркулер та блок управління, завдяки чому віддача стрибнула з 650 сил та 800 Нм до 912 к.с. та 1000 Нм.

Час розгону з місця до 100 км/год при цьому скоротився лише на 0,2 секунди – до 2,5. Провівши віртуальні симуляції, в RML дійшли висновку, що легендарну німецьку трасу Нюрбургринг купе проїде як мінімум за 6 хвилин 45 секунд. Показати хороший час дозволить не тільки форсований двигун, а й активна аеродинаміка, що створює в 4,5 рази більше притискного зусилля, ніж у базова машина.

Заради зменшення ваги суперкар також позбудеться задніх сидінь, замість них встановлять каркас безпеки. Запланований тираж новинки – лише 10 екземплярів, а ціна – 600 тисяч євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
PorscheАвтомобільний ринок