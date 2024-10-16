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Тиражем 10 екземплярів: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил

Середа 16 жовтня 2024 15:58
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Тиражем 10 екземплярів: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил Фото: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил (rmlgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Купе Porsche 911 Turbo S перетворили на спортпрототип для гонок на витривалість. Суперкар P39 від RML Group отримав форсований до 912 кінських сил двигун, активну аеродинаміку, антикрило та гідравлічну систему регулювання дорожнього просвіту. Усього буде випущено десять таких автомобілів, кожен вартістю 600 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RML Group.

Інжинірингова фірма RML Group цього року відзначає 40-річчя. За цей час у неї було багато яскравих проектів, проте підвести умовний підсумок чотирьох десятиліть має суперкар P39 40th Special Edition. Він базується на Porsche 911 Turbo S покоління 992. Фірмовий двигун на 3,8 літра отримав нові турбокомпресори, інтеркулер та блок управління, завдяки чому віддача стрибнула з 650 сил та 800 Нм до 912 к.с. та 1000 Нм.

Час розгону з місця до 100 км/год при цьому скоротився лише на 0,2 секунди – до 2,5. Провівши віртуальні симуляції, в RML дійшли висновку, що легендарну німецьку трасу Нюрбургринг купе проїде як мінімум за 6 хвилин 45 секунд. Показати хороший час дозволить не тільки форсований двигун, а й активна аеродинаміка, що створює в 4,5 рази більше притискного зусилля, ніж у базова машина.

Заради зменшення ваги суперкар також позбудеться задніх сидінь, замість них встановлять каркас безпеки. Запланований тираж новинки – лише 10 екземплярів, а ціна – 600 тисяч євро.

Тиражем 10 екземплярів: Porsche 911 перетворили на дорожнього монстра потужністю понад 900 сил

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