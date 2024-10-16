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Тиражом 10 экземпляров: Porsche 911 превратили в дорожного монстра мощностью более 900 сил

Среда 16 октября 2024 15:58
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Тиражом 10 экземпляров: Porsche 911 превратили в дорожного монстра мощностью более 900 сил Фото: Porsche 911 превратили в дорожного монстра мощностью более 900 сил (rmlgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Купе Porsche 911 Turbo S превратили в спортпрототип для гонок на выносливость. Суперкар P39 от RML Group получил форсированный до 912 лошадиных сил двигатель, активную аэродинамику, антикрыло и гидравлическую систему регулирования дорожного просвета. Всего будет выпущено десять таких автомобилей, каждый стоимостью 600 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RML Group.

Инжиниринговая фирма RML Group в этом году отмечает 40-летие. За это время у нее было много ярких проектов, однако подвести условный итог четырех десятилетий должен суперкар P39 40th Special Edition. Он базируется на Porsche 911 Turbo S поколения 992. Фирменный двигатель на 3,8 литра получил новые турбокомпрессоры, интеркуллер и блок управления, благодаря чему отдача прыгнула с 650 сил и 800 Нм до 912 л.с. и 1000 Нм.

Время разгона с места до 100 км/ч при этом сократилось всего на 0,2 секунды – до 2,5. Проведя виртуальные симуляции, в RML пришли к выводу, что легендарную немецкую трассу Нюрбургринг купе проедет как минимум за 6 минут 45 секунд. Показать хорошее время позволит не только форсированный двигатель, но и активная аэродинамика, создающая в 4,5 раза больше прижимного усилия, чем у базовой машины.

Ради уменьшения веса суперкар также избавится от задних сидений, вместо них установят каркас безопасности. Планируемый тираж новинки – всего 10 экземпляров, а цена – 600 тысяч евро.

Тиражом 10 экземпляров: Porsche 911 превратили в дорожного монстра мощностью более 900 сил

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