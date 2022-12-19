Тіньовий герой Аргентини помстився за фінал ЧС-2014 і зняв прокляття Кубка світу з Мессі

Ді Марія дебютував у складі "альбіселесте" в 20, коли перебрався до Європи з рідного "Росаріо Сентраль". Тоді перспективна зірочка лісабонської "Бенфіки" вийшов у старті збірної на матч проти Парагваю в кваліфікації до ЧС-2010.

Вінгер відіграв перший тайм у команді Альфіо Басіле та після перерви поступився місцем на полі Агуеро. Наступного разу Ді Марія вийшов у небесно-блакитній футболці навесні, коли збірну взявся тренувати Марадона. Відіграв 17 хвилин проти Венесуели, а в ганебній поразці від Болівії (1:6) обмежився сімома хвилинами в другому таймі та "заробив" вилучення.

Тим не менше, восени Ель Дієго зробив 21-річного виконавця основним у своїй команді, тож Ді Марія доклався до виходу "альбіселесте" на ЧС-2010. Марадона взяв вінгера на Мундіаль у Південній Африці, та там аргентинці були далекі від статусу фаворита та спакували валізи вже після чвертьфіналу проти Німеччини (0:4).

Інша справа – чемпіонат світу-2014. Збірна Аргентини відібралася туди після виграшу кваліфікації, в якій Ді Марія забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач. На матч проти Перу в жовтні 2013 року "Локшина" навіть вивів "альбіселесте" в статусі капітана. Бразильський Мундіаль, здавалося, повинен завершитися тріумфом аргентинців із праймовими Мессі, Агуеро та, звісно, Ді Марією.

Хоч і зі скрипом, та збірна пройшла груповий етап без очкових втрат. На той час 26-річний вінгер відіграв по 90 хвилин проти Боснії, Ірану та Нігерії, а в 1/8 фіналу вирвав для Аргентини перемогу під завісу овертайму зі Швейцарією. Мінімальний успіх проти збірної Бельгії в чвертьфіналі обернувся для Ді Марії особистою драмою – він порвав м'яз стегна за півгодини після старту.

За півфіналом проти збірної Нідерландів (0:0, пенальті – 4:2) довелося спостерігати з трибун, але надія зіграти у вирішальному матчі "на уколах" усе ще жевріла. Пізніше він пригадав події того дня в інтерв'ю найбільшій аргентинській телекомпанії Telefe. Зокрема, і про заборону тодішнього свого клубу – мадридського "Реала" – грати у фіналі.

"Я знав, що вони зібралися продати мене, щоб звільнити місце для Хамеса Родрігеса. Я навіть не відкривав того листа. Порвав його на шматки та сказав Даніелю Мартінесу (лікар збірної – ред.): "Викинь. Тут я вирішуватиму", – розповів Ді Марія.

Аргентинець готовий був грати на знеболювальних, щоб допомогти команді. Але вранці вирішив відверто поговорити з керманичем збірної Алехандро Сабельєю. Вони були в добрих взаєминах, тож вінгер хотів надати тренеру вибір і не створювати зайвого тиску на фахівця. Та не впорався і сам, розплакавшись під час розмови.

Як наслідок, Сабелья випустив у старті Енцо Переса, оскільки той був готовий на 100%. Сам Ді Марія отримав ін'єкцію перед матчем і ще одну в другому таймі, оскільки волів вийти бодай на заміну. Та тренерський штаб так і не випустив "Локшину", а фінал Аргентина програла німцям у доданий час (0:1).

У згаданому інтерв'ю Ді Марія назвав той день найважчим у житті. Він прагнув зіграти вирішальний матч на Мундіалі, але не зміг вплинути на перебіг програного "альбіселесте" поєдинку. Тоді здавалося, що вінгер назавжди зупинився за крок від омріяного трофею.

"Мене досі переслідує те, що я розплакався перед Сабельєю, коли пішов на розмову до нього. Завжди обмірковуватиму, чи подумав він, що я плакав, бо нервував. Насправді це було не так. Я просто був переповнений емоціями через величезне значення події для мене", – пригадував Ді Марія.

Чемпіонат світу-2018 для Аргентини взагалі закінчився, ледь розпочавшись. На стадії 1/8 фіналу "альбіселесте" зустрілися з майбутнім чемпіоном – Францією. І хоч досвідчений вінгер і забив, але врятувати від поразки 3:4 Мбаппе, Грізманну та компанії не зумів...

На ЧС-2022 трагедія ледь не повторилася. Після групового етапу він зіграв лише 9 хвилин у плей-офф, але несподівано вийшов у старті на фінал із Францією. І хай провів на полі лише півтора тайми, та зробив надвагомий внесок у тріумф "альбіселесте".

Саме Ді Марія став двигуном стартового тиску Аргентини. Саме він фінтами на лівому фланзі раз у раз змушував капітулювати Дембеле та Кунде. Саме тепер уже 34-річний вінгер заробив пенальті, який реалізував Мессі. Саме Ді Марія подвоїв перевагу Аргентини розкішним ударом у дотик. Він отримав сатисфакцію, нація – омріяний трофей. Усе інше стало історією.