"Тіньовий флот" РФ під загрозою: Панама вводить жорсткі обмеження, - розвідка

Панама вводить жорсткі обмеження на реєстрацію комерційних суден, націлюючись на "тіньовий флот" РФ, що використовується для нелегального транспортування російської нафти в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Уже цього місяця країна припинить реєструвати нафтові танкери віком понад 15 років.

Цей крок має суттєвий вплив на світову морську торгівлю, адже Панама є другим за величиною реєстратором комерційних суден у світі.

Окрім вікових обмежень, запровадять регулярні додаткові перевірки кожні три місяці для контролю відповідності танкерів сертифікаційним вимогам, які ходять під панамським прапором.

Нові правила безпосередньо вдарять по значній частині російського "тіньового флоту": середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, сягає 20-25 років, через що багато з них не відповідатимуть новим вимогам.

Раніше, Морське управління Співдружності Багамських островів повідомило про плани виключати з реєстру судна, що належать російським компаніям або беруть участь у торгівлі з Росією і ходять під багамським прапором.

Карибський регулятор наголосив, що будь-яке судно під багамським прапором, яке потрапить під санкції, буде виключене з державного реєстру.