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Тимошенко: защита суверенитета Украины - это глобальная проблема

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 14:42
Тимошенко: защита суверенитета Украины - это глобальная проблема Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Война России против Украины - не периферийный конфликт, а последний шанс для Европы и мира построить новую систему безопасности. Поэтому здесь нужны глобальные серьезные коллективные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в статье для The Economist.

"Годы бесплодных и провальных переговоров с 2014 года и более пяти месяцев крупнейшей войны в Европе со времен завершения Второй мировой, несомненно, продемонстрировали, что вопрос безопасности Украины не может решаться в вакууме. Защита суверенитета Украины - это глобальная проблема", - считает Тимошенко.

Она категорически отвергла идею нового мирного соглашения образца "Минских договоренностей" или "Будапештского меморандума", которым, в частности, Россия предоставляла Украине "гарантии безопасности".

"Минские соглашения на самом деле торговали территорией в обмен на мир. Фактическая независимость, которую Минск I и II предоставляли оккупированному россиянами Донбассу, по сути сдавала России суверенитет Украины над ее промышленным центром", - подчеркнула она.

В своей статье Тимошенко также предостерегает, что принятие подобного соглашения сейчас может поощрить Россию к другим "специальным военным операциям".

"Единственная гарантия безопасности, которая работает, как показала нам история, это обязательство в рамках 5-й статьи НАТО", - убеждена она.

Политик призвала мировое сообщество не упустить возможность обновить и перестроить региональный порядок.

"Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы призвать к новым соглашениям, которые будут отражать и укреплять новый консенсус относительно нерушимости национальных границ, который привлечет все крупнейшие государства мира, включая Китай", - резюмировала Тимошенко.

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