Тимошенко: Украина должна быть сильной и на фронте, и в тылу

Украинское войско героически защищает нашу страну на фронте. Однако не менее важно обеспечить и экономический фронт, то есть продовольственную безопасность Украины.

По ее словам, страна уже должна готовиться к посевной, чтобы обеспечить людей зерном и хлебом, а властям посоветовала начать разработку стратегии продовольственной безопасности.

"Сегодня продовольственная безопасность стоит на втором месте после защиты Украины. Поэтому я хочу попросить украинскую власть подготовить стратегию проведения посевной и защиты продовольственной безопасности нашего государства. Надо немедленно купить у Госрезерв урожай прошлых лет у наших аграриев и выдать им кредиты на посевную - не под залог, а под гарантии правительства. Надо дать эти кредиты беспроцентно и гарантировать, что их урожаи будут выкуплены госрезервом и на следующий год. Я убеждена, что это надо делать безотлагательно, потому что мы как страна должны быть сильными и на фронте, и в тылу", - подчеркнула Тимошенко.

Она также сообщила о результатах сегодняшнего заседания парламентского комитета по вопросам социальной политики, во время которого, в частности, обсуждался вопрос защиты людей, которые пострадали в результате войны России против Украины.

"Мы предложили ввести так называемый" базовый гарантированный доход", который сможет обеспечивать страна в период тяжелых обстоятельств, чтобы защитить людей, которые потеряли дома, работу и остались без средств к существованию. И мы все - власть, оппозиция, правительство - согласились немедленно приступить к отработке необходимых для этого решений", - добавила Тимошенко.

По ее словам, также нужно поддержать предприятия и помочь им сохранить трудовые коллективы.

"Экономическое сохранение наших предприятий так же важно, как и выиграть войну. Поэтому я прошу власть обратить на это внимание -поддержать людей и производителей и обеспечить следующий урожай. Я и моя команда, так же и другие команды, сейчас в Киеве и готовы работать 24 часа в сутки. Решения, о которых я сказала, можно принять и парламенту, и правительству за один день. И я вижу, что готовность к этому существует", - заверила политик.