Тимошенко: сотрудничество с органами самоуправления очень изменилась после местных выборов

Офис президента и местные власти изменили подходы к сотрудничеству после местных выборов-2020.

Об этом заявил замглавы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко во время заседания консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

"Сотрудничество с местным самоуправлением и областными советами, и местными администрациями, включая ОТГ, очень изменилась после местных выборов... Во многом мы сотрудничаем ежедневно: это обычные вопросы, такие как решение инфраструктурных проектов, взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", - отметил Тимошенко.

В качестве примера изменений он привел механизм относительных заимствований областных советов для выполнения инфраструктурных проектов, запущенный в прошлом году.

"В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это дает толчок для того, чтобы обновлялась и инфраструктура, и наша медицина", - сказал Тимошенко.

Он также напомнил о принятии изменений в государственный бюджет, благодаря чему на местные субвенции, инфраструктурные и другие проекты дополнительно пойдет 5 млрд гривен.

"Благодаря таким изменениям в бюджет мы и помогаем общинам", - добавил Тимошенко.