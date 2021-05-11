ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тимошенко: співпраця з органами самоврядування дуже змінилась після місцевих виборів

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 16:23
Тимошенко: співпраця з органами самоврядування дуже змінилась після місцевих виборів Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Офіс президента і місцева влада змінили підходи до співпраці після місцевих виборів-2020. Відтепер взаємодія відбувається у щоденному режимі.

Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми" Велике будівництво" Кирило Тимошенко під час засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включно з ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів... Багато в чому ми співпрацюємо щодня: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання", - зазначив Тимошенко.

Як приклад змін він навів механізм відносних запозичень обласних рад для виконання інфраструктурних проєктів, що запустили минулого року.

"Цього року я знаю, що кілька місцевих рад уже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася і інфраструктура, і наша медицина", - сказав Тимошенко.

Він також нагадав про ухвалення змін до державного бюджету, завдяки чому на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші проєкти додатково піде 5 млрд гривень.

"Завдяки таким змінам до бюджету ми й допомагаємо громадам", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше він повідомляв, що в рамках ініційованої президентом програми "Велике будівництво" цього року відремонтують 2 тисячі км доріг місцевого значення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика местное самоуправление
NEWS
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом