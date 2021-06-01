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Тимошенко сообщил, когда и куда полетят самолеты госавиакомпании

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Киев, Вторник 01 июня 2021 13:42
Тимошенко сообщил, когда и куда полетят самолеты госавиакомпании Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Украина

В ближайший год в рамках программы президента "Большая стройка" планируют запустить украинскую национальную авиакомпанию, которая будет обеспечивать внутренние и международные рейсы, а также осуществлять возвращение домой граждан Украины, которые не могут покинуть другую страну (как в ситуации с COVID-19).

Об этом рассказал замглавы ОП, координатор “Большой стройки” Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, национальный перевозчик будет осуществлять рейсы, в том числе и на дальние дистанции.

"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные - Китай, Азия", - заявил Кирилл Тимошенко.

Как известно, переговоры о создании внутренней авиакомпании уже ведутся как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами.

Координатор президентской программы "Большая стройка" добавил, что региональные рейсы и полеты в ближние страны будут обеспечивать самолеты Ан-148. Дальнее сообщение - при помощи лизинга Boeing или Airbus.

"В наши планы не входит ежегодное дотирование этой кампании, она должна приносить доход", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

Кирилл Тимошенко отметил, что прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально также может увеличить доходы как украинской авиакомпании, так и наземного транзита.

"У нашего налогового и транспортного комитетов Рады есть идеи по введению сборов с транзитного транспорта, что дало бы возможность нам заработать", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в следующие несколько лет в Украине планируют построить 16 новых аэропортов.

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