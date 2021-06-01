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Тимошенко повідомив, коли і куди полетять літаки державіакомпанії

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 13:42
Тимошенко повідомив, коли і куди полетять літаки державіакомпанії Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: РБК-Україна

У найближчий рік у рамках програми президента "Велике будівництво" планують запустити українську національну авіакомпанію, яка буде забезпечувати внутрішні і міжнародні рейси, а також здійснювати повернення додому громадян України, які не можуть покинути іншу країну (як в ситуації з COVID-19).

Про це розповів заступник голови ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, національний перевізник здійснюватиме рейси в тому числі і на далекі дистанції.

"Державна авіакомпанія повинна забезпечити регіональне сполучення для стикових з Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси в Європу, трансатлантичні рейси і далекомагістральні - Китай, Азія", - заявив Кирило Тимошенко.

Як відомо, переговори про створення внутрішньої авіакомпанії вже ведуться як з закордонними лідерами авіагалузі, так і з українськими фахівцями.

Координатор президентської програми "Велике будівництво" додав, що регіональні рейси і польоти в ближні країни будуть забезпечувати літаки Ан-148. Дальнє сполучення - за допомогою лізингу Boeing або Airbus.

"У наші плани не входить щорічне дотування цієї кампанії, вона повинна приносити дохід", - підкреслив заступник голови Офісу президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно також може збільшити доходи як української авіакомпанії, так і наземного транзиту.

"У нашого податкового і транспортного комітетів Ради є ідеї щодо введення зборів з транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити", - заявив Тимошенко

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що у наступні кілька років в Україні планують побудувати 16 нових аеропортів.

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