Тимошенко: Россия - это агрессор, а войну надо останавливать всеми возможными средствами

Тимошенко убеждена, что войну надо останавливать усилением санкций против Кремля

Войну надо останавливать усилением санкций против Кремля, созданием современной обороноспособной армии в Украине и возобновлением переговоров на высшем уровне в Будапештском формате. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время эфира в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Кремль, Россия — это страна-агрессор, которая развязала войну против Украины. Сегодня оккупированы Крым и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные. Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия продолжается", – подчеркнула она.

Договоренности в Минском и Нормандском форматах Тимошенко считает нерезультативными, ведь они длятся четыре года, но так и не решили вопрос возвращения мира в Украину.

"Мы все глубже заходим в состояние войны", – отметила лидер "Батькивщины".

В то же время политик отметила усилия мира на пути к возвращению мира в Украину: "Переговоры на дипломатическом уровне и введение санкций, которые применяются против России как страны-агрессора и против тех людей в РФ, которые начали эту агрессию".

Тимошенко назвала шаги к возвращению мира в Украину: "Во-первых, надо усилить санкции против РФ всеми возможными средствами, ведь только под давлением можно достичь определенных договоренностей и избавиться агрессора".

Во-вторых, уверена политик, надо усиливать украинскую армию, ведь более 20 лет ее системно и планово разоружали, а когда страну в системе обороноспособности довели до "нуля", против нас начали войну. Именно поэтому нам, как всем сильным государствам, надо иметь свою сильную современную армию, убеждена нардеп.

"В-третьих, нам нужно не дать миру разделить вопрос Крыма и Донбасса. Нельзя даже допустить такую теневую легализацию оккупацию Крыма. Нам нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", – заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что "Крым и Донбасс должны быть возвращены в Украину": "Это наша территория и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать ее часть. Мы не позволим это сделать".

Политик также рассказала, что во время своих встреч с высокопоставленными чиновниками из США и Великобритании она обязательно задает вопрос: "Почему из переговорного процесса исключен Будапештский меморандум, предусматривающий гарантии по недопущению вторжения на территорию Украины и военного пересечения границ нашей страны".

Кроме того, председатель партии раскритиковала власть, которая "позволила вычеркнуть Будапештский меморандум из всех систем переговоров", и настаивает на восстановлении этого формата.

"Начать новый переговорный процесс на базе Будапештского меморандума – это очень важный шаг и нам надо его обязательно сделать. В то время, когда российский агрессор ведет против нас войну, применяет самые тяжелые военные технологии, нельзя позволять высшему руководству государства приспосабливаться к войне, зарабатывать на ней, использовать ее для прикрытия своей коррупционной деятельности. Этого позволить нельзя",— подытожила Тимошенко.