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Тимошенко: результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 21:00
Тимошенко: результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко поблагодарила всех, кто пришел и проголосовал на выборах

Судьба второго места президентских выборов 2019 будет оставаться неопределенной до подсчета протоколов с мокрыми печатями. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время первой пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, команда лидера "Батькивщины" провела всеобъемлющий экзит-пол, чтобы знать реальную картину.

В результате, первое место - у Владимира Зеленского (27%), на втором - Юлия Тимошенко (20,9), третье - у Петра Порошенко (17,5%).

Тимошенко: результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями

Тимошенко убеждена, что полагаться в стране без демократии, подлинной социологии с миллиардными ресурсами, которые выложены на подкуп избирателей, возможно только на протоколы участковых и окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями и оригинальными подписями.

"Я утверждаю, что наша команда проводит параллельный подсчет голосов, которые мы начнем объявлять с 24:00. Это означает, что мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого участка. Мы рассчитываем до конца завтрашнего дня собрать оригинальные протоколы с мокрыми печатями и подписями и предъявить их обществу", - сообщила она.

У команды Тимошенко достаточно наблюдателей на участках и в окружных избирательных комиссиях, чтобы защитить результат выборов. Именно поэтому лидер "Батькивщины" призвала общество не воспринимать социологию, которая называется экзит-пол, как истину в последней инстанции, "это манипулятивная вещь".

Она также обратилась к украинцам и поблагодарила всех, кто пришел и проголосовал на выборах: "Это означает, что у Украины есть надежда на перемены, на то, что мафия от власти уйдет и в стране начнется настоящее возрождение".

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